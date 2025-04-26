26.04.2025 (05:00)
Экипажи самолетов Су-25 нанесли удар по бронетехнике ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток»
Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток».
Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.
После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки и вернулись
на аэродром вылета.
«Наша работа – это обеспечение безопасности и суверенитета. Каждый день благодаря профессиональной работе множества людей, мы успешно выполняем свою работу. В любую погоду, в любое время, где нужна наша поддержка. Мы прилетим и сделаем все, что от нас требуется!», - рассказал летчик Су-25 Александр.
В результате боевого применения уничтожена живая сила и бронированная техника ВСУ.
После боевых вылетов, специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.