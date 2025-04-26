26.04.2025 (05:00)

Экипажи самолетов Су-25 нанесли удар по бронетехнике ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипажи самолетов Су-25 нанесли удар по бронетехнике ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток»

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки и вернулись

на аэродром вылета.

«Наша работа – это обеспечение безопасности и суверенитета. Каждый день благодаря профессиональной работе множества людей, мы успешно выполняем свою работу. В любую погоду, в любое время, где нужна наша поддержка. Мы прилетим и сделаем все, что от нас требуется!», - рассказал летчик Су-25 Александр.

В результате боевого применения уничтожена живая сила и бронированная техника ВСУ.

После боевых вылетов, специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице