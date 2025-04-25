25.04.2025 (23:00)

Оренбургское ракетное объединение подготовит историческую инсталляцию «Партизанская деревня»

В Оренбургском ракетном объединении, в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), началась подготовка к открытию исторической инсталляции «Партизанская деревня».

На территории парка Оренбургского Центра обеспечения военнослужащие проводят подготовительную работу - возводят палаточный лагерь, разрабатывают маршруты просмотра экспозиций и устанавливают импровизированную сцену.

На открытие инсталляции будут приглашены волонтеры, артисты Оренбургского гарнизонного Дома офицеров, реконструкторы с парком ретро автомобилей времен ВОВ, а также будет организована выставка как вооружения и военной техники времен ВОВ, так и современныхспециализированных средств связи и радиостанций.

Специально для посетителей также будет организована полевая кухня, однако рацион в виде солдатской каши с чаем будет дополнен другими блюдами.

Историческая инсталляция проводится ежегодно и привлекает множество посетителей, в числе которых первые лица Оренбуржья, ветераны, а также жены и дети военнослужащих.

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