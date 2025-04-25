25.04.2025 (22:45)

В Новосибирском ракетном соединении проходят состязания на лучший расчет БпЛА

В Новосибирском ракетном соединении Ракетных войск стратегического назначения проходят состязания на лучший расчет БпЛА (беспилотных летательных аппаратов) в рамках Омского объединения. Эти состязания – не просто демонстрация мастерства, это проверка готовности к выполнению задач, стоящих перед современными войсками.

Испытания расчетов проводятся в четыре этапа.

На первом расчёты беспилотников отчитывались по теоретическим знаниям материальной части их тактико-технических характеристик, технической документации изделия и руководящих документов, а также выполнили норматив по развёртыванию и свёртыванию комплекса с БпЛА.

На втором этапе участники соревнований выполняли упражнение стрельб АК-1 из штатного оружия – автомата Калашникова. Стрелку требовалось поразить из положения лёжа с упора грудную мишень № 4 с расстояния 100 м. На выполнение упражнения выдавалось 10 патронов, ведение огня осуществлялось одиночными выстрелами.

В ходе третьего этапа конкурсанты выполнили практические полёты беспилотников на воздушную разведку условных наземных диверсионно-разведывательных групп.

Для этого расчётам указывался квадрат, в котором находились три замаскированные цели.

На заключительном, четвёртом этапе участники конкуса продемонстрировали запуск БпЛА с целью корректировки огня артиллерии. Для выполнения этой задачи воинам выдавалось полётное задание с координатами района ведения разведки и описанием характеристик объекта поиска.

В ходе соревнований оценивается слаженность работы расчетов, их умение оперативно развертывать комплекс, проводить разведку, идентифицировать цели и передавать информацию.

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