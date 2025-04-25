25.04.2025 (20:10)

В Тамбове встретили агитпоезд Минобороны России

Поезд Министерства обороны Российской Федерации, курсирующий по российским городам в рамках акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!», прибыл в город Тамбова.

На перроне агитпоезд встречали Врио заместителя Главы Тамбовской области Галина Шеманаева военнослужащие тамбовского гарнизона, кадеты, юнармейцы, представители ветеранских и патриотических организаций, а также жители и гости города.

«Мы должны с вами помнить, что именно наша страна, именно наш народ за свободу всего мира от фашизма, от нацизма отдал многие жизни своих граждан. Незримым строем стоят среди нас те, кто подарил нам это свободное будущее. И вновь великая наша страна не дает кому-то покоя. И вновь неонацизм поднимает голову. И мы испытываем благодарность, почет и уважение к тем нашим ребятам, которые принимают участие в специальной военной операции», - сказала Галина Шеманаева, выступая на торжественной церемонии встречи.

Руководитель акции генерал-майор Михаил Баитов отметил, что проект приурочен к 80-летию Победы и Году защитника Отечества.

И подчеркнул серьёзный вклад Тамбовщины в борьбу с фашизмом.

«Наша задача продемонстрировать единство армии и общества, противодействовать фальсификации истории. Более 400 тысяч ваших земляков ушли на фронт, более 250 тысяч не вернулись. Более 400 жителей региона были удостоены звания Героя Советского Союза. Продолжая эти традиции, тамбовчане вносят достойный вклад в достижение целей спецоперации, приближение нашей победы», - сказал Михаил Баитов.

Участники акции возложили цветы к Обелиску с именами Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы.

В рамках торжественных мероприятий руководитель агитационно-пропагандистской акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!» генерал-майор Михаил Баитов наградил представителей общественных и волонтерских организаций Тамбовской области, внесших значительный вклад в поддержку СВО, вручив медали Министерства обороны РФ «За помощь и милосердие».

Школьники и юнармейцы Тамбовской области приняли участие в работе молодежной дискуссионной площадки «Разговор о самом важном», пообщавшись с военнослужащими-участниками СВО, руководителем регионального отделения «Союза ветеранов России» Михаилом Юмашевым, Почетным гражданином Тамбовской области и города Тамбова, руководителем Музейно-выставочного центра Игорем Николаевым, руководителем отдела Тамбовской Епархии по взаимодействию с ВС и силовыми структурами протоиереем Владимиром Сергуниным.

Гости и жители города ознакомились с представленными экспозициями, посвящёнными родам и видам Вооруженных Сил Российской Федерации, экспонатами времен Великой Отечественной войны, современным вооружением и произведениями художников-баталистов. В вагоне под названием «Время Героев выбрало нас» для посетителей были представлены портреты и описания подвигов Героев Великой Отечественной войны, уроженцев Тамбовской области. Дополняла экспозицию витрина с документами, наградами и оружием бойцов и офицеров.

Кроме того, большой интерес молодого поколения вызвали представленные экспозиции вузов Минобороны России в вагоне «Служение Отечеству - -мой выбор!», более десятка тамбовчан изъявили желание подать документы для поступления в 2025 году.

Мероприятие сопровождалось выступлением творческих коллективов военного ведомства и работой полевой кухни.

Стоянка поезда продлилась 4 часа, за это время в мероприятиях акции приняли участие более 3 тыс.700 человек.

Следующая остановка агитационного поезда Минобороны России состоится в Липецке.

В период с 19 апреля по 3 июля Министерство обороны Российской Федерации совместно с ОАО «Российские железные дороги» проводит агитационно-пропагандистскую акцию «Единство

в памяти. Сила в подвиге!» с использованием агитационного поезда, которая приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

3а 75 дней железнодорожный состав преодолеет более 33 тысяч километров по территории всех военных округов, посетит 75 городов и населенных пунктов в 61 субъекте Российской Федерации.

Целью акции является демонстрация единства армии и общества, противодействие фальсификации истории, рассказ о героических ратных буднях и достижениях Вооруженных Сил Российской Федерации.

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