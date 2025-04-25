25.04.2025 (22:40)

Военнослужащие Военно-Морского Флота приняли участие в исторической акции «Диктант Победы»

Военнослужащие Военно-Морского Флота России (ВМФ) приняли участие в историко-патриотической акции «Диктант Победы», которая ежегодно проводится в преддверие Дня Победы.

Сегодня для участия в акции главная площадка ВМФ была развёрнута в Санкт-Петербурге. По поручению главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева мероприятие возглавил заместитель главнокомандующего ВМФ по военно-политической работе контр-адмирал Владислав Павлов. Военнослужащие и ветераны ВМФ, курсанты военно-морских вузов и воспитанники Нахимовского военно-морского училища, морские кадеты и юнармейцы приняли участие в написании «Диктанта Победы» на территории Главного командования ВМФ.

В этом году в Военно-Морском Флоте было развёрнуто 138 площадок для написания диктанта, что на 12 процентов больше, чем в прошлом году. Всего в акции было задействовано более 7000 человек.

На многих площадках были проведены тематические художественные выставки, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, известными историками, творческими людьми и писателями.

На главной площадке ВМФ присутствовали почётные гости: доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры источниковедения истории России, заместитель директора Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Кирилл Назаренко и доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Павел Кротов.

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