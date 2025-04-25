25.04.2025 (22:15)

Чемпионат среди операторов разведывательных и ударных дронов ВС РФ проходит в ЦВО

Второй чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации по многоборью расчетов разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) проходит на базе Окружного учебного центра Центрального военного округа (ЦВО) в Свердловской области.

В ходе соревновательной программы лучшие расчеты БпЛА определяют сильнейших в стрельбе, технике скоростного пилотирования FPV-дронов на специализированной трассе, воздушной разведке при осуществлении поиска и определения координат целей, точности поражения статичных мишеней боеприпасом типа ВОГ-25 и движущихся объектов, имитирующих бронетехнику противника, FPV-дроном. В отдельной дисциплине военнослужащие соревнуются в составе пары разведывательный и ударный FPV-дрон, где задача первого участника – с воздуха быстро обнаружить замаскированную статичную мишень, второго – точно поразить FPV-дроном вскрытый объект «противника».

По итогу первых соревновательных дней в числе лидеров – команды Воздушно-десантных войск, ЦВО и Военно-морского флота. Всего в Чемпионате участвуют семь команд, представляющие Центральный и Южный военные округа, Воздушно-десантные и Инженерные войска, Военно-морской флот, Штаб материально-технического обеспечения и восьмое управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Кроме того, на базе учебного центра ЦВО проходит Чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации по специальному ориентированию, в котором также участвуют операторы разведывательных БпЛА. Их задача обнаружить все контрольные точки – объекты условного противника и кротчайшим путем провести по ним пешую группу. С похожей задачей сталкиваются операторы разведывательных дронов в зоне проведения специальной военной операции (СВО), когда по их видеоданным действия штурмовой группы корректирует командир подразделения. Также в программу этих соревнований включено выполнение огневых задач – стрельба из штатного оружия.

В Чемпионате ВС РФ по специальному ориентированию принимают участие девять команд, которые представляют Центральный и Южный военные округа, Воздушно-десантные и Инженерные войска, Ракетные войска стратегического назначения, Воздушно-космические силы, Штаб материально-технического обеспечения, 12-е Главное управление Министерства обороны Российской Федерации и 8-е управление Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Главная цель соревнований заключается в развитии, поддержке и совершенствовании новых военно-прикладных видов спорта, основанных на специфике выполнения подразделениями ВС РФ боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице