25.04.2025 (22:00)

Российские юнармейцы приняли участие в международной акции «Диктант Победы» в Таджикистане

Участники детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» школы Министерства обороны Российской Федерации в Республике Таджикистан приняли участие в международной исторической акции «Диктант Победы», приуроченной к 80-й годовщине Победы советских войск в Великой Отечественной войне.

Площадкой для проведения диктанта стал Русский дом в Душанбе, где участникам было предложено ответить на 25 вопросов, которые были посвящены ключевым военным операциям и битвам, героям Великой Отечественной войны, советскому вооружению и государственным наградам, а также знаменитым монументам, имеющим культурное и историческое значение для России. Один из блоков вопросов был посвящён участникам Великой Отечественной войны из Таджикистана, Казахстана и Узбекистана, а также другим участникам войны из Центральной Азии.

Справочно:

Международная историческая акция «Диктант Победы» проходит в России и более чем в 90 странах мира ежегодно с 2019 года. Основной целью является привлечение широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны и повышение исторической грамотности.

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