25.04.2025 (21:45)

Патриотический литературный слёт прошёл в Доме офицеров ЦВО

Патриотический литературный слёт прошёл в малом зале Дома офицеров Центрального военного округа (ЦВО) в Екатеринбурге. Мероприятие организовано в преддверии 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Участниками мероприятия стали ветераны военной службы, участники боевых действий, которые на протяжении всей жизни занимаются литературным творчеством, в том числе пишут стихотворения и песни на патриотическую тему. Также участие в слёте приняли воспитанники Екатеринбургского суворовского военного училища (ЕкСВУ), юнармейского движения, военно-патриотических и спортивных клубов и детских домов.

В формате диалога с прочтением стихотворений и исполнением песенных композиций ветераны военной службы поговорили с молодыми людьми о патриотизме, о важности знать историю своей страны и быть достойными гражданами государства. Кроме того, молодым людям были презентованы две книги: «За ленточкой» и «Линия фронта». В книгах собраны стихотворения и короткие рассказы, посвящённые специальной военной операции (СВО).

В завершении встречи школьники написали письма участникам СВО. «Фронтовые треугольники» будут переданы в ближайшее время военнослужащим, выполняющим боевые и специальные задачи в составе подразделений группировки войск «Центр».

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