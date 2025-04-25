25.04.2025 (21:30)

Воспитанники ЕкСВУ приняли участие в акции «Диктант Победы-2025»

Воспитанники Екатеринбургского суворовского военного училища приняли участие в международной патриотической акции «Диктант Победы -2025». Мероприятие, приуроченное ко Дню Победы, традиционно прошло в стенах ведомственного учебного заведения. В этом году оно прошло уже в седьмой раз.

В ходе мероприятия участники в течении 45 минут ответили на 25 вопросов, посвящённых событиям Великой Отечественной войны. В том числе установили хронологию основных событий самой масштабной и кровопролитной войны XX столетия, определили правильные названия вооружения и военной техники отечественного и иностранного производства, а также сопоставили фамилии и имена военного и политического руководства СССР.

Участниками стали более 70 суворовцев выпускного курса, многие из которых уже через месяц будут сдавать государственный экзамен именно по дисциплине «история». Основной целью данной акции является возможность проверить и при необходимости восполнить знания по истории, воспитание чувства гордости и уважения к подвигам предков у подрастающего поколения.

Справочно:

«Диктант Победы» – международная акция ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Первая акция прошла в 2019 году. Это возможность прикоснуться к истории, ощутить себя частью великого подвига, совершенного нашими предками. Помимо Российской Федерации в числе стран-участниц более 90 государств, впервые в этом году приняли участие Китай, Куба, Ирландия, Швеция, Швейцария, Норвегия, Сингапур, Республика Корея, Эфиопия, Шри-Ланка и Кипр.

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