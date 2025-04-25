25.04.2025 (21:15)

Более 300 человек приняли участие в международной акции «Диктант Победы» в НВВКУ

Военнослужащие учебного центра подготовки младших специалистов разведки НВВКУ, профессорско-преподавательский состав и курсанты НВВКУ, всего более 300 человек, приняли участие в международной исторической акции на тему событий Великой Отечественной войны – «Диктант Победы», приуроченной к 80-летниму юбилей победы над фашизмом.

Участники «Диктанта Победы» ответили на 25 вопросов, которые были посвящены ключевым сражениям и героям Великой Отечественной войны, легендарному оружию и наградам, произведениям искусства и культуры, связанным с войной. Один из блоков вопросов был посвящён событиям СВО. В некоторых заданиях участникам нужно было выбрать правильный вариант ответа из предложенных. Также были вопросы, где нужно самому вспомнить и вписать ответ.

Всем участникам мероприятия будет выдан диплом, в котором указывается количество набранных баллов, а также время, затраченное на ответы. В 2025 году «Диктант Победы» прошел в седьмой раз.

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