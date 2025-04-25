25.04.2025 (21:00)

Военнослужащие военной базы ЮВО в Армении поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим праздником

Военнослужащие военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении поздравили ветеранов с наступающим праздником Победы в Великой Отечественной войне.

В здании совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Армении состоялся концерт, посвященный Дню Победы, с участием военного оркестра и творческого коллектива военной базы ЮВО в Армении, воспитанников ВВПОД Юнармия. По инициативе командования военной базы концерт был организован для ветеранов, которые примут участие в параде Победы в городе Москве и Санкт-Петербурге.

В ходе концерта звучали песни военных лет, также ветеранам продемонстрировали фильм, специально подготовленный сотрудниками телецентра соединения к 80 годовщине Победы в Великой Отечественной войне и были вручены памятные подарки.

Ветераны в свою очередь поблагодарили командование и военнослужащих соединения за поздравления и пожелали им оставаться верными своему Отечеству и избранному делу.

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