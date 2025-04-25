25.04.2025 (20:45)
Во Владикавказе прошел чемпионат по стрельбе из штатного и табельного оружия
Во Владикавказе, на базе мотострелковой дивизии 58 гвардейской общевойсковой армии, прошел чемпионат среди подразделений Южного военного округа (ЮВО) по стрельбе из штатного оружия или табельного оружия.
Военнослужащие соревновались в стрельбе по грудной фигуре из пистолета на дистанции 25 метров и стрельбе лежа, стоя и с колена из автомата Калашникова на дистанции 100 метров по неподвижным мишеням, а также в скоростной стрельбе.
Победители определились по сумме выбитых очков в ходе зачетных серий. Все упражнения выполнялись в военной форме одежды без использования спортивного инвентаря. Победителем стали команды 58 общевойсковой армии и 22 отдельной бригады специального назначения.
Основной целью чемпионата является совершенствование навыков стрельбы военнослужащих. Победители были награждены грамотами, медалями и кубками. По итогам соревнований будет сформирована команда, которая представит ЮВО на чемпионате Вооруженных Сил.