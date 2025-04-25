25.04.2025 (20:15)

Личный состав Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко принял участие в проведении военно-патриотической игры «Зарница» в городе Лабинск Краснодарского края.

Мероприятие посетили почетные гости: начальник Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко генерал-майор Шпырня Игорь Валентинович, глава Лабинского района Забураев Владимир Владимирович, представители духовенства, ветеранских и волонтёрских организаций.

Военно-патриотическая игра «Зарница» — это не только соревнования на ловкость и выносливость, но и возможность познакомиться с современными военными технологиями.

Особый интерес у участников вызвали интерактивные площадки, развернутые курсантами: в «палатке шифровальщика» гости познакомились с историей развития Службы защиты государственной тайны, на тренажерах БПЛА все желающие смогли освоить азы управления беспилотными летательными аппаратами, современный электронный тир позволил проверить меткость в условиях, приближенных к реальным, выставка трофейной техники наглядно продемонстрировала образцы вооружения, применяемые противником.

«Зарница» в Лабинске стала не просто игрой, а важным событием, объединившим поколения. Школьники получили возможность пообщаться с офицерами и курсантами училища, узнать о военных профессиях и почувствовать себя частью большой команды. Благодаря таким событиям подрастающее поколение понимает ценность мира и важность защиты своей страны!

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