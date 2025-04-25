25.04.2025 (20:30)

В штабе МВО прошла Международная историческая акция «Диктант Победы»

Офицеры штаба Московского военного округа приняли участие в Международной исторической акции «Диктант Победы».

Мероприятие, проводимое с военнослужащими-участниками «Диктанта Победы», приурочено к празднованию 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Местом проведения стало помещение группы командования в отреставрированном историческом здании штаба Московского военного округа.

Особенностью проводимого «Диктанта Победы» в 2025 году стало то, что четверть вопросов тестирования были посвящены специальной военной операции. Основная цель акции — сохранение исторической памяти и борьба с фальсификацией истории.

По завершению диктанта все военнослужащие получили памятные сертификаты.

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