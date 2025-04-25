25.04.2025 (20:00)

В Военном университете Минобороны России завершились IX Международная олимпиада курсантов по военной истории

В Военном университете имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации подвели итоги и наградили победителей всеармейского и финального этапов IX Международной олимпиады курсантов образовательных организаций высшего образования по военной истории.

К участникам олимпиады от имени Министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова обратился временно исполняющий обязанности начальника Главного Управления кадров Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юрий Бобров.

«Ваши глубокие знания, выбранные правильные профессиональные ориентиры и высокие результаты являются данью уважения ратному подвигу всех, кто сражался за Родину в разные исторические годы, а также нынешним героям специальной военной операции. Состязания олимпиады завершены, волнения и переживания остались позади. Поздравляю вас всех с окончанием олимпиады и, конечно же, с наступающим великим праздником – Днем Победы», – говорится в приветственном слове.

Абсолютную победу в IX Международной олимпиаде курсантов образовательных организаций высшего образования по военной истории одержала команда филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва. Юрий Бобров поздравил команду с заслуженной победой и вручил Кубок Министра обороны Российской Федерации – Председателя Совета министров обороны государств – участников СНГ.

Начальник Военного университета генерал-лейтенант Игорь Мишуткин наградил призеров и победителя в абсолютном личном первенстве всеармейского этапа. Золотой медалью в абсолютном личном первенстве и дипломом награжден курсант Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина».

Победителем в абсолютном командном первенстве всеармейского этапа стала команда Военного университета имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации.

В абсолютном личном первенстве финального этапа Олимпиады победу одержал участник команды Военной академии Республики Беларусь.

Командные состязания проходили одновременно на двух площадках: Военном университете и Военном духовно-просветительском центре.

Во всеармейском этапе Олимпиады за звание победителя боролись 43 команды из 27 городов Российской Федерации. В финальном этапе приняли участие команды пяти стран Содружества Независимых Государств: Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан.

Церемонию закрытия олимпиады сопровождали творческие номера воспитанников Московского военно-музыкального училища совместно с воспитанницами Пансиона Министерства обороны Российской Федерации, артистов Центрального Дома Российской Армии имени Фрунзе и Военного университета.

Накануне представители стран Содружества Независимых Государств почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице