25.04.2025 (16:10)

Военные врачи госпиталя Бурденко провели в Уфе конференцию по лечению боевых травм

Военные врачи Главного военно-клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко провели в Уфе выездной лекционный курс и практические занятия по современным методам и алгоритмам лечения боевых травм.

Проект, в рамках которого проводятся образовательные практикумы по базовым принципам военно-полевой хирургии для врачей хирургических специальностей гражданского сектора, призван обеспечить непрерывность и повысить преемственность в лечении раненых и пострадавших в ходе СВО на всех этапах оказания медицинской помощи, а также создать кадровый резерв из специалистов гражданского звена здравоохранения. Мероприятие проходит в рамках научно-практической конференции «Современные подходы военной медицины глазами гражданского врача».

В Межвузовском студенческом кампусе Евразийского научно-образовательного центра в Уфе собрались 250 специалистов хирургического профиля из регионов Приволжского федерального округа, которые имеют опыт лечения военнослужащих после ранений. Мероприятие проходит 24-25 апреля при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ). В рамках конференции гражданские врачи-хирурги, травматологи, анестезиологи-реаниматологи, специалисты по реконструктивной и пластической хирургии прошли обучение по военно-полевой хирургии.

«Этот практикум – уникальная возможность для гражданских специалистов перенять опыт, передовые методы и технологии, которые отработаны в реальных боевых условиях, а также возможность научиться не только спасать человеческие жизни, но и делать это максимально эффективно при любых обстоятельствах», - отметила статс-секретарь – заместитель министра обороны России Анна Цивилева в видеообращении к участникам научно-практической конференции.

Раннее такой практикум по Центральному федеральному округу уже прошел в Рязани. В 2025 году образовательные программы будут проведены во всех федеральных округах. Проведение обучающих практикумов создает условия для практической реализации поручения министра обороны РФ Андрея Белоусова, данного в ходе итогового заседания коллегии ведомства в конце 2024 года и позволит в перспективе создать резерв специалистов для комплектования медицинских подразделений ВС РФ.

В реализации проекта участвуют Минобороны РФ, фонд «Защитники Отечества», Минздрав РФ, Российское общество хирургов, Военный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко, руководители медицинских учреждений, а также руководители субъектов.

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