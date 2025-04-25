25.04.2025 (19:30)

Командующий Северным флотом принял участие в «Диктанте Победы» вместе с военнослужащими

Сегодня командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов вместе с военнослужащими соединения ракетных кораблей, а также мурманскими нахимовцами и юнармейцами принял участие в международной просветительско-патриотической акции «Диктант Победы», посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Из города Североморска была организована видеосвязь с центральной площадкой в Минобороны России – Национальным центром управления обороной Российской Федерации.

Командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов, обращаясь к участникам диктанта, отметил, что «сегодняшнее мероприятие подтолкнёт вас к изучению истории нашей великой страны, её Вооруженных сил, без этого плодотворно и эффективно учиться, работать и служить на благо Родины невозможно».

Проверочные тесты на знание событий Второй мировой войны и специальной военной операции решали 1905 воинов-североморцев и членов их семей, гражданских служащих, нахимовцев и юнармейцев. Для этого на Северном флоте было подготовлено 47 площадок в гарнизонах, в объединениях, соединениях и отдельных воинских частях.

Впервые международная акция, посвященная событиям Второй мировой войны - «Диктант Победы» - была реализована 7 мая 2019 года. С тех пор число участников этого просветительского мероприятия с каждым годом увеличивается.

В нынешнем году - в Год защитника Отечества и 80-й годовщины Великой Победы - четверть вопросов диктанта посвящены специальной военной операции. Благодаря этому решению, «Диктант Победы» объединил тему героизма, проявляемого современными военнослужащими в ходе специальной военной операции с подвигами наших дедов и прадедов, одержавших победу в Великой Отечественной войне.

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