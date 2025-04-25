25.04.2025 (19:00)

В ВКА имени А.Ф. Можайского состоялся «Диктант Победы»

Ежегодно «Единая Россия» проводит масштабную акцию в честь Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Сто двадцать семь офицеров, курсантов и юнармейцев академии приняли участие в «Диктанте Победы». Заместитель начальника военного вуза полковник Виктор Чижов открыл мероприятие и выступил с приветственным словом. Диктант провёл полковник Сергей Окунев.

Акцию поддержали по всему миру, и даже на Международной космической станции! Значительная часть вопросов в тесте посвящена событиям специальной военной операции. Участники смогли не только проверить свои знания об истории России, но и почтить память о подвигах наших прадедов и тех, кто сегодня отстаивает свободу и независимость страны.

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