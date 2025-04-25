25.04.2025 (18:30)

В Московской области личный состав ВКС принял участие в военно-патриотической игре «Зарница 2.0»

В Московской области военнослужащие ВКС провели военно-спортивную игру «Зарница 2.0» для представителей Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Целью игры было развитие у подрастающего поколения навыков командной работы, физической выносливости, а также знакомство с основами военного дела. В ходе мероприятия юнармейцы выполнили нормативы по оказанию первой медицинской помощи, тактической, огневой и строевой подготовкам.

Особое внимание было уделено воспитанию у ребят чувства товарищества, взаимовыручки и ответственности. Каждый участник игры смог проявить свои лидерские качества и умение работать в команде.

После основной части соревнований юнармейцев накормили на полевой кухне, после чего перешли к этапу награждения.

Военнослужащие отметили высокий уровень подготовки и энтузиазм участников. Победителям и призерам были вручены медали, грамоты и памятные подарки.

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