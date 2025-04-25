25.04.2025 (18:00)

Военные полицейские ЦВО провели урок мужества для юнармейцев Уфы

Военнослужащие военной комендатуры города Уфы провели урок мужества для воспитанников кадетского класса роты ДОССАФ России «Первого отдельного юнармейского полка имени генерал-майора Минигали Шаймуратова» при Уфимском автотранспортном колледже. Мероприятие прошло в преддверии Дня Победы.

В ходе мероприятия военнослужащие рассказали о героях Великой Отечественной войны и специальной военной операции. На примерах земляков-защитников Отечества военные полицейские напомнили ребятам значения слов «мужество», «честь» и «отвага». Кроме того, представители комендатуры поговорили с ребятами на тему: «Почему сегодня важно знать и помнить историю свой страны?».

Кроме того, военнослужащие рассказали об особенностях своей службы и продемонстрировали спецсредства, стоящие на вооружении подразделения и некоторую экипировку военных полицейских. Также ребята смогли задать все возникшие вопросы. Основная цель мероприятия – патриотическое воспитание молодёжи, взращивания в них чувства гордости и уважения к своей стране и её гражданам.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице