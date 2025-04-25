25.04.2025 (17:30)

В Калининградской области стартовала акция «Эшелон Победы»

Агитационно-пропагандистская Акция «Эшелон Победы», посвященная 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, стартовала в Калининградской области. Участниками проекта, организованного командованием Балтийского флота совместно с руководством Калининградской железной дороги, стали жители семи муниципалитетов региона.

В канун юбилейной даты Великой Победы в Калининградской области начал курсировать «Эшелон Победы». В рамках Акции железнодорожный состав из нескольких брендированных к празднику вагонов, сделает остановки на станциях Балтийск, Багратионовск, Советск, Полесск, Нестеров, Гусев и Черняховск.

Уникальный состав возглавляет паровоз серии «Л». Паровоз этой серии был разработан в конце Великой Отечественной войны и изначально назывался «Победа» в честь победы над фашистской Германией. Позднее его переименовали в честь главного конструктора Льва Лебедянского. В Калининград паровоз специально для акции доставили на пароме.

В составе эшелона - два вагона с тематическими экспозициями о военной истории России, в том числе периода Великой Отечественной войны, подготовленные Музеем Балтийского флота. Есть вагон-сцена для выступления на железнодорожных станциях - местах стоянок поезда творческих коллективов Балтфлота и КЖД, в их числе знаменитого Ансамбля песни и пляски БФ. На отдельных платформах разместилась военная техника. В частности, дивизионная пушка ЗИС-3 образца 1942 года - самое массовое советское артиллерийское орудие, выпускавшееся в годы войны. Прибытие эшелона на каждую станцию сопровождает запись голоса легендарного диктора Юрия Левитана с сообщением о Победе 9 мая 1945 года.

Первым пунктом остановки состава Победы стал Балтийск - главная военно-морская база Балтийского флота и самый западный город России на побережье Балтийского моря. Символично, что в этот же день балтийцы отметили 80-ю годовщину победного штурма советскими войсками при содействии Балтийского флота города-крепости Пиллау (нынешний Балтийск). В этот день здесь прошел памятный митинг на братской могиле воинов на улице Красной Армии, возложение венков и цветов.

В общей сложности, за полтора часа Акцию «Эшелон Победы» в Балтийске посетили более 1000 жителей и военнослужащих Балтийской военно-морской базы. Следующим пунктом назначения «Эшелона Победы» станет Багратионовск Калининградской области.

Завершится акция 4 мая на платформе Северного вокзала Калининграда большой концертной программой, которая начнется со знаменитого «Вальса Победы».

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