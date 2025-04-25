25.04.2025 (17:00)

Военнослужащие Балтийского флота приняли участие в акции «Диктант Победы»

Около 3000 военнослужащих Балтийского флота приняли участие в написании диктанта в рамках Всероссийской исторической акции «Диктант Победы», приуроченной к 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Военнослужащие Балтийского флота из соединений и воинских частей, дислоцированных в Калининградской и Ленинградской областях, Санкт-Петербурге отвечали на вопросы по истории Великой Отечественной войны на базе своих воинских частей.

В общей сложности, в мероприятии приняли участие около 3000 военнослужащих, гражданского персонала из более чем 20 воинских частей и соединений Балтийского флота, а также офицеры управлений и служб штаба и объединений Балтийского флота.

«Диктант Победы» проводится с 2019 года. Диктант проводится в формате тестирования и состоит из двух вариантов, каждый из которых включает 25 вопросов. В нынешнем году 30% вопросов было посвящено событиям специальной военной операции. Вопросы имели разнообразный характер: участникам необходимо было заполнить пропуски в текстах, определить автора поэмы, связанной с войной, а также угадать город, событие или участника военных действий на основе предложенного отрывка. Некоторые вопросы также касались художественных фильмов и памятников, посвященных Великой Отечественной войне.

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