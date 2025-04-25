25.04.2025 (16:00)

Более 45 тысяч военнослужащих приняли участие в Международной патриотической акции «Диктант Победы»

Более 45 тысяч военнослужащих, членов их семей, гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации и учащихся ведомственных учебных заведений приняли участие в Международной патриотической акции «Диктант Победы».

Всего было развернуто 712 площадок в воинских частях и на кораблях, в довузовских образовательных организациях, военных вузах, органах военного управления, учреждениях и организациях Минобороны России, на которых были проведены тематические художественные выставки, встречи с известными историками, творческими людьми, ветеранами и участниками специальной военной операции.

В Национальном центре управления обороной Российской Федерации поприветствовал участников «Диктанта Победы» и принял участие в акции заместитель Министра обороны РФ – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин.

Заместитель главы военного ведомства отметил, что эта просветительская акция вызывает большой интерес и поддержку в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Заместитель Министра обороны РФ подчеркнул, что, сохраняя связь поколений, диктант не только проверяет знания о Великой Отечественной войне, но и становится мостом между поколениями, объединяя ветеранов, молодежь и детей в борьбе за правду истории.

«Обращение к теме Великой победы – это приращение новыми знаниями, утверждение в сознании исторического здравомыслия и наш нравственный долг перед памятью миллионов людей, отстоявших свободу и независимость нашей Родины», - сказал генерал армии Виктор Горемыкин.

«Диктант Победы – это один из наших ответов тем, кто пытается стереть подвиг советского народа из памяти человечества», - подытожил Виктор Горемыкин.

Главной площадкой проведения «Диктанта Победы» в Минобороны России в 2025 году традиционно стал зал им. Маршала Советского Союза

Г.К. Жукова Национального центра управления обороной РФ, где в написании диктанта приняли участие более двухсот военнослужащих и гражданского персонала военного ведомства.

Диктант проводится в целях привлечения широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, повышения исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи. В 2025 году в первые в диктанте часть заданий посвящена специальной военной операци

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