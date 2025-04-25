Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.04.2025 (15:30)

Военнослужащие ВВО приняли участие в Международной акции «Диктант Победы-2025»

Военнослужащие соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях, Сахалине, Амурской области и Еврейской автономии, приняли участие в Международной исторической акции «Диктант Победы-2025».

Проведение международного исторического диктанта приурочено к 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Участникам предстояло ответить на вопросы о событиях и героях Великой Отечественной войны. Диктант включал в себя 25 вопросов. На их выполнение участникам было отведено 45 минут.

Также в мероприятии приняли участие воспитанники военно-патриотического движения «Юнармия».

Целью подобных мероприятий является сохранение исторического и культурного наследия России, содействие патриотическому воспитанию молодежи, противодействие попыткам фальсификации истории, социальная поддержка участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Военно-патриотическое воспитание
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false