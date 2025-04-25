25.04.2025 (15:30)

Военнослужащие ВВО приняли участие в Международной акции «Диктант Победы-2025»

Военнослужащие соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях, Сахалине, Амурской области и Еврейской автономии, приняли участие в Международной исторической акции «Диктант Победы-2025».

Проведение международного исторического диктанта приурочено к 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Участникам предстояло ответить на вопросы о событиях и героях Великой Отечественной войны. Диктант включал в себя 25 вопросов. На их выполнение участникам было отведено 45 минут.

Также в мероприятии приняли участие воспитанники военно-патриотического движения «Юнармия».

Целью подобных мероприятий является сохранение исторического и культурного наследия России, содействие патриотическому воспитанию молодежи, противодействие попыткам фальсификации истории, социальная поддержка участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

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