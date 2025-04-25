25.04.2025 (15:00)
В Белогорске военнослужащие ВВО подготавливают к работе парк культуры и отдыха «Патриот»
В Белогорске военнослужащие зенитно-ракетного соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) проводят мероприятия по подготовке парка культуры и отдыха им. Б.Г. Тотикова «Патриот» к открытию летнего сезона.
Военнослужащие собрали и вывезли прошлогоднюю листву, подмели дорожки, убрали мусор на стадионе, подкрасили скамейки, военную технику и исторические экспонаты, навели порядок в Партизанской деревне.
Военно-патриотический парк «Патриот» - это уникальный по своему замыслу, содержанию и цели проект. Он представляет собой комплекс тематических секторов, рассказывающих как об истории Великой Отечественной войны, так и современной армии. В настоящее время парк постоянно совершенствуется и пополняется новыми выставочными экспонатами.