25.04.2025 (15:00)

В Белогорске военнослужащие ВВО подготавливают к работе парк культуры и отдыха «Патриот»

В Белогорске военнослужащие зенитно-ракетного соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) проводят мероприятия по подготовке парка культуры и отдыха им. Б.Г. Тотикова «Патриот» к открытию летнего сезона.

Военнослужащие собрали и вывезли прошлогоднюю листву, подмели дорожки, убрали мусор на стадионе, подкрасили скамейки, военную технику и исторические экспонаты, навели порядок в Партизанской деревне.

Военно-патриотический парк «Патриот» - это уникальный по своему замыслу, содержанию и цели проект. Он представляет собой комплекс тематических секторов, рассказывающих как об истории Великой Отечественной войны, так и современной армии. В настоящее время парк постоянно совершенствуется и пополняется новыми выставочными экспонатами.

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