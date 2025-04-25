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25.04.2025 (14:30)

Военнослужащие группировки войск «Восток» привезли захваченную технику НАТО и ВСУ в Комсомольск-на-Амуре

По случаю праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой отечественный войны в Комсомольск-на-Амуре прибыла трофейная техника НАТО и ВСУ, захваченная военнослужащими группировки войск «Восток» в ходе специальной военной операции (СВО).

На городской площади перед Дворцом культуры выставлены семь единиц бронированной техники различного назначения – это машина «FV 140 Samaritan», медицинский автомобиль «M1152 HMMWV», бронетранспортер BMC Kirpi, два бронетранспортера «International MaxxPro», бронетранспортеры «M 113» и БТР-4 «Буцефал».

Уже сегодня с 9 часов утра зрители смогут увидеть образцы иностранной техники, где военнослужащие Восточного военного округа поведают историю каждой захваченной единицы.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ
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