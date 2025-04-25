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25.04.2025 (14:00)

Операторы разведывательных БПЛА ЛенВО совершенствуют навыки управления комплексом «Орлан-10»

Операторы разведывательных БпЛА Ленинградского военного округа совершенствует навыки управления разведывательным БпЛА «Орлан-10» на полигонах Ленинградской области. С военнослужащими занимаются инструкторы с опытом участия в специальной военной операции (СВО).

Расчеты БПЛА отрабатывают подготовку к полету, запуск и управление летательным аппаратом, ведение разведки и корректировки огня артиллерии, а также техническое обслуживание комплекса на лётном поле.

Благодаря полученным навыкам, бойцы смогут с лёгкостью производить разведку местности реального противника, что позволит командному составу немедленно принимать решения и успешно выполнять все поставленные боевые задачи в зоне СВО. 

За временем и точностью прохождения маршрута каждого обучаемого следят опытные инструкторы.

После завершения учебных курсов, операторы будут направлены для выполнения боевых задач в зону проведения СВО в составе группировки войск «Север».  

Пресс-служба Ленинградского военного округа
Метки:
Ленинградский военный округ , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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