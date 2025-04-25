25.04.2025 (14:00)
Операторы разведывательных БПЛА ЛенВО совершенствуют навыки управления комплексом «Орлан-10»
Операторы разведывательных БпЛА Ленинградского военного округа совершенствует навыки управления разведывательным БпЛА «Орлан-10» на полигонах Ленинградской области. С военнослужащими занимаются инструкторы с опытом участия в специальной военной операции (СВО).
Расчеты БПЛА отрабатывают подготовку к полету, запуск и управление летательным аппаратом, ведение разведки и корректировки огня артиллерии, а также техническое обслуживание комплекса на лётном поле.
Благодаря полученным навыкам, бойцы смогут с лёгкостью производить разведку местности реального противника, что позволит командному составу немедленно принимать решения и успешно выполнять все поставленные боевые задачи в зоне СВО.
За временем и точностью прохождения маршрута каждого обучаемого следят опытные инструкторы.
После завершения учебных курсов, операторы будут направлены для выполнения боевых задач в зону проведения СВО в составе группировки войск «Север».