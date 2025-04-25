25.04.2025 (13:00)

На общевойсковом полигоне Ленинградского военного округа проходят подготовку штурмовые подразделения

Личный состав штурмовых подразделений Ленинградского военного округа продолжает осваивать курс боевой подготовки. Инструкторы с опытом СВО передают свои знания бойцам на общевойсковом полигоне в Ленинградской области.

Военнослужащие отрабатывают различные сценарии для того, чтобы в реальном бою быстро и эффективно выполнить боевую задачу.

В ходе тренировок бойцы штурмовых отрядов оттачивают навыки ведения стрелкового боя из окопа, захват огневых позиций противника. Особое внимание уделяется тактическому перемещению на поле боя. Каждый такой элемент бойцы, отрабатывают по несколько десятков раз, чтобы довести все действия до автоматизма.

Также военнослужащие проходят обучение по тактической медицине, чтобы каждый боец мог правильно и своевременно оказать необходимую помощь товарищу, получившему ранение и передать его эвакуационной группе. Инструкторы обучают технике наложения жгута и турникета на разные анатомические зоны. Подготовка военнослужащих проводится интенсивно, 8 часов днём и 4 часа ночью.

Данные штурмовые подразделения Ленинградского военного округа по окончанию обучения отправятся в зону проведения специальной военной операции в составе группировки войск «Север».

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