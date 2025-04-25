25.04.2025 (12:30)

Расчеты ПВО ЛенВО провели комплексные занятия по противодействию беспилотникам в Ленинградской области

Военнослужащие Ленинградского военного округа провели комплексные занятия по противодействию беспилотным летательным аппаратам в Ленинградской области.

Для организации противовоздушной обороны от беспилотных летательных аппаратов использовались средства радиоэлектронной борьбы, расчеты с ПЗРК, снайперские пары и средства радиационной, химической и биологической защиты ТДА-3, созданные для установки аэрозольного прикрытия.

Исходя из опыта, полученного в ходе специальной военной операции, тренировки по противодействию беспилотным летательным аппаратам проводятся регулярно.

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