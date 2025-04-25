25.04.2025 (12:00)

В Москве прошла всероссийская акция «В бой идут одни "старики"!»

В Московском доме ветеранов войн и вооруженных сил прошла всероссийская патриотическая акция «В бой идут одни "старики"!». Это проект Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил, который проводится при поддержке Главного командования Воздушно-Космических сил.

Данное мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Основу составляют рассказы и воспоминания от создателей и участников съемок, ставшим культовым для всех летчиков художественного фильма «В бой идут одни "старики"!».

В рамках акции в течение года в разных уголках страны проходят мероприятия культурно-патриотической направленности с участием ветеранов, Героев России, участников специальной военной операции, выдающихся спортсменов, деятелей культуры, юнармейцев, кадетов и школьников.

В мероприятии приняли участие почетные гости: Герой России подполковник Роман Кобец, Председатель Совета Клуба заслуженных военных летчиков генерал-лейтенант Юрий Антипов и ответственный секретарь Клуба Владимир Сенцов, генерал-майор Игорь Сулим, генерал-майор Юрий Владимиров и другие.

От имени Главного командования Воздушно-космических сил всех собравшихся со сцены приветствовал начальник Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил, заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Лужбин. Он сказал: «Сегодня славные потомки героев Великой Отечественной войны отважно сражаются с неофашистами в зоне специальной военной операции - отстаивают священную память о бессмертном подвиге русского народа. Защитниками Родины героически пишутся новые страницы в летописи воинской славы Отечества! Современные Вооруженные Силы России свято берегут вековые боевые традиции воинов-победителей».

Зрителями мероприятия стали ветераны военной службы, офицеры ВКС, юнармейцы, кадеты и школьники - всего более 500 человек.

Вечер, посвященный этой любимой многими картине, конечно, не мог быть без музыкальных номеров. И они звучали в исполнении Сергея Лашманова, Ксении Малкиной, Георгия Сызранцева, ведущего творческого коллектива города Москвы «Музыкальная дорожка» (худ. рук. Екатерина Рогова), ансамбля песни и пляски ВКС под руководством заслуженного артиста Российской Федерации, профессора, полковника В.Г. Иванова. Зрители в зале услышали в их исполнении песни о боевом братстве, Родине, о любви и, конечно же, знаменитую «Смуглянку». А хореографические композиции представили участники танцевального коллектива «Уличный балет» 93-го Дома культуры Российской армии Минобороны России (г. Ногинск-9, Московская обл.).

Выступления почетных гостей и артистов чередовались с отрывками из легендарного фильма и кадрами участников съемочного процесса.

Ведущими вечера выступили сотрудники методического кабинета культурно-досуговой работы ЦОК ВКС Ольга Сулим и Сергей Лашманов.

Восторженные отклики зрителей после окончания мероприятия стали лучшей наградой для организаторов данного мероприятия.

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