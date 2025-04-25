25.04.2025 (11:00)

Юнармейцы Республики Тыва приняли участие в старте акции «Георгиевская лента»

Участники юнармейского движения города Кызыл Республики Тыва приняли участие в старте Всероссийской патриотической акции «Георгиевская лента», приуроченной ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.

На главной площади Тувы - площади Арата, расположенной в городе Кызыл, участники юнармейского движения провели торжественный марш, в ходе которого развернули двадцатиметровую георгиевскую ленту.

В рамках акции, которая продлится до 9 мая, юнармейцы республики будут вручать жителям региона главный атрибут акции – георгиевскую ленту, которая использовалась при создании одной из главных наград Великой Отечественной войны – «Ордена Славы» и рассказывать, как ее правильно носить.

Всероссийская акция «Георгиевская лента» проходит с целью сохранения памяти о воинах-защитниках, погибших при защите Отечества.

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