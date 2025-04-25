25.04.2025 (10:00)

Учащиеся Кызылского кадетского училища поздравили ветерана Великой Отечественной войны Георгия Васильевича Абросимова с 99-летием

Руководство, преподавательский состав и учащиеся Кызылского президентского кадетского училища поздравили с 99-летием ветерана Великой Отечественной войны Георгия Васильевича Абросимова. Мини-парад кадеты провели во дворе дома, где проживает фронтовик.

В ходе мероприятия кадеты училища поздравили ветерана с днем рождения и вручили ему поздравительный адрес и памятный подарок. Оркестр исполнил праздничное попурри, после чего кадеты прошли перед фронтовиком торжественным маршем.

Георгий Васильевич поблагодарил участников мероприятия за оказанное внимание, отметив, как важно ценить и уважать историю Отечества, быть достойными гражданами своей страны, а нынешнее поколение военнослужащих это уже доказало не однократно.

Абросимов Георгий Васильевич родился 21 апреля 1926 года в поселке Бай-Хаак Тандинского района ТНР. В 1943 году был призван на военную службу в ряды Красной Армии.

В августе 1944 года его направили на 3-й Белорусский фронт, где он воевал в составе 54-й гвардейской стрелковой дивизии, в 163 гвардейском стрелковом полку артиллеристом. Он принимал участие в освобождении территории Калининградской области от фашистских захватчиков. В январе 1945 года Георгий Васильевич получил ранение и в течение 9 месяцев проходил лечение в военном госпитале города Ижевска. После выздоровления его направили для дальнейшего прохождения службы в строевую часть учебно-танкового полка, расположенного в Свердловской области, а затем на Дальний Восток. В 1950 году он был демобилизован и вернулся на родину. За свои боевые заслуги Георгий Васильевич был награжден: медалью «За победу над Германией», медалью «За боевые заслуги», орденом «Отечественной войны». После окончания военной службы он продолжил обучение и получил специальность «агроном». До 1959 года работал в посёлке Сосновка Тандинского района, где был избран секретарём партийной организации. С 1960 года продолжил трудовую деятельность в городе Кызыле, работая в средних школах № 6 и № 10. В возрасте 60 лет он вышел на заслуженный отдых. Георгий Васильевич воспитал троих сыновей и продолжает воспитывать восьмерых внуков и 15 правнуков.

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