24.04.2025 (22:30)

Владивостокские нахимовцы встретились с участником Великой Отечественной войны Лидией Негода

В рамках, проводимых мероприятий по военно-патриотическому воспитанию воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища во Владивостоке встретились с ветераном Великой Отечественной войны Лидией Негода, награжденной «Орденом Отечественной войны 2 степени», медалями «За Победу над Японией», «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» и «Медалью Жукова».

Лидия Негода поблагодарила нахимовцев за приглашение на встречу, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ветеран рассказала нахимовцам, что, когда началась война, ей было всего 15 лет. Все мужчины в их семье отправились на фронт. Лидия Ивановна тоже не могла оставаться в стороне. Она бросила учёбу и пошла работать в 874-й батальон, где обслуживала истребители. Каждый день, вместе с работниками аэродрома провожала в небо боевые самолеты и ждала их возвращения.

Лидия Негода вспоминает: «Когда война пришла на Дальний Восток, тогда наших летчиков отправили на границу, мы последовали за ним, взяли с собой оборудование и инструменты. В пути следования было не легко, попадали несколько раз под обстрелы, к счастью обошлось все благополучно, потерь с нашей стороны не было.

Война на Дальнем Востоке была недолгой. В течение месяца Советские войска полностью разгромили квантунскую армию. В победном 1945 году все мы были очень счастливы, нашей радости не было предела, сказала Лидия Ивановна».

В знак уважения к ветерану нахимовец Артем Руднев прочитал свое авторское стихотворение «Семья – крупица родины моей», посвященное прадеду, который громил немцев в 1945, освобождая Родину от врагов. И как брат в двадцать пятом, отдал жизнь за Родину! А сводный хор «Голоса НВМУ» исполнили песню «Аист на крыше».

В завершении встречи нахимовцы вручили ветерану Великой отечественной войны букет цветов, сувениры и сфотографировались на память.

Проведенное мероприятие позволило нахимовцам узнать больше о людях защищающих нашу страну. Данное мероприятие воспитывает уважительное отношение к защитнику Отечества, тем самым закладывая в души нахимовцев патриотическое чувство долга перед Родиной.

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