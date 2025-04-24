24.04.2025 (21:30)

Военные полицейские ЦВО поздравили омского ветерана ВОВ с наступающим Днём Победы



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военные полицейские ЦВО поздравили омского ветерана ВОВ с наступающим Днём Победы

Военнослужащие военной комендатуры города Омска поздравили ветерана Великой Отечественной войны Николая Николаевича Казикина с наступающим Днём Победы.

Военные полицейские поблагодарили фронтовика за мужество и героизм, проявленные в годы войны, вручили поздравительный адрес и памятный подарок, а также поздравили Николая Николаевича с наступающим праздником, пожелав здоровья и радости. После чего фронтовик не только поблагодарил гостей за внимание, но также рассказал историю боевого пути и поделился секретом своего долголетия.

«Я родился 20 декабря 1925 года в селе Инютино Богородского района Горьковской области. Война застала меня 17-летним юношей и, несмотря на юный возраст и наличие брони от завода, по которой я мог не убывать на фронт, а работать в тылу, решил, что нужно идти воевать и поступил в военное училище города Саранска на ускоренные курсы по подготовке младших офицеров. Получив звание младшего лейтенанта, в 19 лет был направлен в войска II Украинского фронта, где командовал взводом 18 гвардейской механизированной бригады. Освобождал от фашистов Венгрию, Чехословакию, Австрию. В августе 1945 года участвовал в Хингано-Мукденской наступательной операции Красной Армии и Монгольской народно-революционной армии против японских войск. После окончания войны продолжил службу и ушёл в запас в звании полковника с выслугой свыше 35 лет, - поделился воспоминаниями Николай Николаевич.

За годы службы герой войны был награждён множеством наград: орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «За взятие Вены», За освобождение Праги», «За боевые заслуги», «За победу над Японией».

Несмотря на почтенный возраст, Николай Николаевич полон сил, энергии, приглашает всех на 100-летний юбилей и говорит, что оставаться «в строю» ему помогают ежедневные прогулки на свежем воздухе.

В завершении встречи ветеран ещё раз поблагодарил военнослужащих за внимание к старшему поколению и поздравил с праздником, отметив, что сегодняшние защитники Отечества должны ровняться на подвиги своих предков и достойно нести службу по защите государства.

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