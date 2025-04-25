25.04.2025 (08:30)

В Казахстане прошло 60-е заседание Координационного Комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств – участников СНГ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Казахстане прошло 60-е заседание Координационного Комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств – участников СНГ

В Казахстане прошло 60-е заседание Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств – участников СНГ, приуроченное к 30-летию создания объединенной системы ПВО.

В этом году объединенной системе противовоздушной обороны стран Содружества исполнилось 30 лет. Соглашение о ее создании было подписано в Алматы 10 февраля 1995 года.

В работе Комитета приняли участие делегации министерств обороны стран СНГ, руководящий состав Исполнительного комитета СНГ, Секретариат Совета министров обороны государств – участников СНГ. Российскую делегацию представили заместитель председателя координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств – участников СНГ, начальник вооружения – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов, начальник Военной академии войсковой ПВО ВС РФ генерал-лейтенант Глеб Еремин, представители Минобороны России, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, а также российского оборонно-промышленного комплекса.

Делегацию России в аэропорту встретили официальные представители Казахстана – замминистра обороны – главнокомандующий Силами воздушной обороны ВС Республики Казахстан генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов и командующий войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны республики генерал-майор Даутов Кайрат Сапарбекович.

Перед началом заседания российская делегация, а также делегации Казахстана, Беларуси, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, представители Исполнительного комитета СНГ возложили цветы к мемориалу Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Также делегациям представили обновленную экспозицию Музея боевой славы Алма-Аты Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил Казахстана при Минобороны республики. Отдельное внимание в экспозиции было уделено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 28 героям-панфиловцам.

На заседании Координационного комитета представители министерств обороны стран-участниц СНГ рассмотрели 13 вопросов, касающихся совершенствования объединенной системы ПВО, а также укрепления двустороннего и многостороннего военного сотрудничества стран. Генерал-полковник Юрий Грехов подчеркнул, что место проведения юбилейного заседания было выбрано не случайно – именно в Алматы 30 лет назад, 10 февраля 1995 года, главами государств было подписано Соглашение о создании объединенной системы противовоздушной обороны Содружества Независимых Государств.

Также генерал-полковник Юрий Грехов наградил медалью Министерства обороны РФ «За укрепление боевого содружества» военнослужащих вооруженных сил государств-участников СНГ.

Завершая заседание, генерал-полковник Юрий Грехов подчеркнул, что система противовоздушной обороны государств – участников СНГ будет совершенствоваться.

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