25.04.2025 (09:30)
Экипаж танка Т-80БВМ Южной группировки войск уничтожает огневые точки, укрепленные позиции и бронетехнику ВСУ
Для поиска, идентификации целей и корректировки огня танкисты тесно взаимодействуют с расчетами беспилотных летательных аппаратов. Вся полученная информация о позициях врага, передвижениях техники передаётся танковым экипажам.
Танкисты, поддерживая действия штурмовых подразделений, выдвигаются в указанный район и в соответствии с полученными целеуказаниями наносят точечные удары по врагу.
В этот раз экипаж танка Т-80БВМ в ходе боевой работы уничтожил станцию спутниковой связи «Старлинк» и пункт управления БпЛА на краматорско-дружковском направлении СВО.
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