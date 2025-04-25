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25.04.2025 (09:00)

Экипаж Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север»

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север».

Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

«В мои обязанности входит заправка кислорода в двигателях, он необходим для включения форсажа в двигателях. Также заправляем кислород в кабину, чтобы летчики дышали на высоте. Коллектив у нас дружный, все работаем слаженно, вместе, помогаем друг другу. Я родом из Республики Дагестан. Продолжаем выполнять задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим. Победа будет за нами!" - рассказал техник группы авиационного оборудования Су-34 Магомед.

Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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