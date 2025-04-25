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25.04.2025 (08:00)

Операторы FPV-дронов 42-й гвардейской дивизии группировки войск «Днепр» уничтожают укрытые позиции ВСУ в Запорожской области

На Ореховском направлении в Запорожской области операторы разведывательно-ударных FPV-дронов 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» ведут непрерывное наблюдение за позициями ВСУ, выявляя и уничтожая живую силу противника, укрытую в блиндажах и окопах.

Значение беспилотных летательных аппаратов в современном бою постоянно возрастает. Для эффективного выполнения боевых задач российские операторы дронов ежедневно совершенствуют свои навыки и тактику, что позволяет добиваться высоких результатов.

«Цели поступают ежедневно. Основные цели - это блиндажи, пункты временной дислокации противника. На передовой, которую они занимают, мы выбиваем их каждый день при ротации. Разведка обнаруживает, записывает, куда они зашли, сколько их, и докладывает нам, а мы соответственно поражаем», - рассказал оператор FPV-дронов с позывным «Сибирь».

Операторы FPV-дронов, выполняя задачи по уничтожению живой силы противника, вносят значительный вклад в сохранение жизней штурмовиков и разведчиков, которые ежедневно выполняют боевые задачи в непосредственной близости от вражеских позиций.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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