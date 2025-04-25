25.04.2025 (07:00)

Поддержку наступательных действий штурмовых подразделений ведут расчёты FPV-дронов соединения специального назначения на Красноармейском направлении



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Военнослужащие расчётов FPV-дронов соединения специального группировки войск «Центр» ведут комплексную работу по уничтожению ключевых целей противника, создавая условия для успешного продвижения штурмовых подразделений на Красноармейском направлении зоны проведения спецоперации.

Используя как радиоуправляемые, так и оптоволоконные дроны, военнослужащие эффективно поражают антенны ретрансляторов, укреплённые блиндажи, транспортные средства и полевые укрытия ВСУ.

Работа операторов требует высочайшего профессионализма и слаженности действий с разведывательными подразделениями. Каждый вылет дрона уникален: точечно уничтожить небольшую по размерам антенну ретранслятора, прорваться к блиндажу через лесной массив или перехватить пикап с подкреплением. Особую сложность представляет поражение замаскированных целей, когда на принятие решения остаются секунды, а помехи могут оборвать связь с дроном в любой момент.

Каждая задача уникальна и её выполнение позволяет облегчить работу штурмовым подразделениям, которые в современных реалиях остро нуждаются в огневой поддержке с воздуха.

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