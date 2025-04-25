25.04.2025 (06:30)

Расчёт гаубицы «Мста-Б» группировки войск «Восток» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ на Запорожском направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчёт гаубицы «Мста-Б» группировки войск «Восток» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ на Запорожском направлении

Расчет 152-мм гаубицы «Мста-Б» группировки войск «Восток» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Гуляйполе на Запорожском направлении.

Разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов выявили пункт временной дислокации личного состава ВСУ. Информация была оперативно передана на командный пункт и один из расчетов «Мста-Б» оперативно навел орудие на цель и уничтожил противника. На всю работу у воинов-дальневосточников было всего несколько минут, чтобы остаться незамеченными для противника.

Одними из главных задач у артиллеристов остаются: срыв ротации подразделений ВСУ, а также уничтожение техники и укрепленных позиций националистов.

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