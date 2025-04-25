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25.04.2025 (06:30)

Расчёт гаубицы «Мста-Б» группировки войск «Восток» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ на Запорожском направлении

Расчет 152-мм гаубицы «Мста-Б» группировки войск «Восток» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Гуляйполе на Запорожском направлении.

Разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов выявили пункт временной дислокации личного состава ВСУ. Информация была оперативно передана на командный пункт и один из расчетов «Мста-Б» оперативно навел орудие на цель и уничтожил противника. На всю работу у воинов-дальневосточников было всего несколько минут, чтобы остаться незамеченными для противника.

Одними из главных задач у артиллеристов остаются: срыв ротации подразделений ВСУ, а также уничтожение техники и укрепленных позиций националистов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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