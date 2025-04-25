25.04.2025 (06:00)

Воздушное прикрытие позиций наземных подразделений от беспилотников ВСУ обеспечивают расчёты ЗРК «Оса-АКМ» ЦВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Воздушное прикрытие позиций наземных подразделений от беспилотников ВСУ обеспечивают расчёты ЗРК «Оса-АКМ» ЦВО

Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса – АКМ» мотострелкового соединения группировки войск «Центр» в ходе боевой работы осуществили воздушное прикрытие позиций сухопутных подразделений от разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ на Красноармейском направлении.

Военнослужащие расчёта ЗРК «Оса» несут круглосуточное дежурство в своей зоне ответственности и выполняют задачи по воздушному прикрытию мест дислокации подразделений, личного состава и сосредоточения военной техники. В ходе боевой работы расчёты уничтожают беспилотники ВСУ, которые проводят аэроразведку позиций артиллерии и мест расположения личного состава. Специфика оборудования зенитного ракетного комплекса «Оса» позволяет обнаруживать и уничтожать малогабаритные разведывательные беспилотные летательные аппараты противника на дистанции более 10 км.

В ходе проведения специальной военной операции расчеты ЗРК «Оса обеспечивают воздушное прикрытие наземных сил, сохраняя жизни личного состава и боеготовность мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.

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