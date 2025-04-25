25.04.2025 (05:30)

Военные связисты группировки войск «Север» обеспечивают надежную и устойчивую связь между подразделениями в ходе проведения СВО

Специалисты войск связи группировки войск «Север» в ходе проведения СВО продолжают работу по обеспечению устойчивой связи между подразделениями.

Главной задачей связистов является в кратчайшие сроки обеспечить непрерывное сообщение. При повреждении линий связи военнослужащие незамедлительно налаживают их.

Связисты выдвигаются на объекты малыми группами, чтобы не привлекать внимания и тем самым не раскрыть местонахождения узлов связи.

В ходе работы на высотных объектах один из бойцов остается внизу и, в случае необходимости, обеспечивает огневую поддержку, следит за возможным появлением беспилотных летательных аппаратов противника в небе. Проведя успешную замену кабеля и проверив наличие связи, бойцы оперативно покидают место работы и выдвигаются к следующему объекту, на котором будут выполнены плановые ремонтные и обслуживающие манипуляции.

В список боевых задач связистов входит не только плановое обслуживание объектов и узлов связи. Военнослужащие также выполняют комплекс работ по устранению разрывов и повреждению проводных устройств и спутниковых средств непосредственно на линии боевого соприкосновения. Специалисты в любой момент готовы быстро и качественно предоставить командованию сообщение с подразделениями.

Без связи нет управления, без управления невозможна победа. Для связистов это не просто слова. Все они понимают, от работы, которую выполняют, а они соединяют между собой все подразделения, во многом зависит успех боевых действий.

Военнослужащие войск связи выполняют свои задачи, несмотря на артиллерийские и минометные обстрелы, одерживают верх в радиоэлектронной борьбе. Бесперебойность связи достигается благодаря личному мужеству, самоотверженности и профессионализму каждого военнослужащего.

Работа подразделений войск связи высоко ценится командованием, большинство военных связистов удостоены государственных и ведомственных наград.

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