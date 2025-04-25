25.04.2025 (05:00)

Расчеты РСЗО «Ураган» группировки войск «Запад» уничтожили бронетехнику и личный состав противника



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты РСЗО «Ураган» группировки войск «Запад» уничтожили бронетехнику и личный состав противника

Реактивная артиллерия группировки войск «Запад» эффективно выполняет огневые задачи по поражению артиллерийских батарей, бронетехники мотопехотных и танковых подразделений противника в местах сосредоточения и на марше, разрушению пунктов управления, опорных пунктов, узлов связи, складов боеприпасов и ГСМ, а также других целей в зоне проведения специальной военной операции.

Высокая мобильность реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» позволяет выполнять огневые задачи за считанные минуты: получив координаты, расчёты занимают позиции, наводят оружие, производят залп и оперативно меняют дислокацию.

В этот раз расчеты РСЗО «Ураган» 288-й гвардейской артиллерийской бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили бронетехнику, личный состав противника и сорвали ротацию подразделений ВСУ на одном из направлений в зоне проведения СВО.

В ходе проведения воздушной разведки было обнаружено значительное скопление живой силы и техники ВСУ. Данные координаты целей были переданы на командный пункт артиллерии.

Расчет РСЗО «Ураган», получив целеуказания, выдвинулся в район боевого применения. Заняв огневую позицию, военнослужащие развернули боевую машину и навели ее на цель. Залп реактивных снарядов калибра 220 миллиметров был осуществлён с высокой точностью на расстояние более 20 километров. В результате боевой работы все выявленные цели были уничтожены.

Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производилась с помощью расчетов БпЛА, которые в режиме реального времени передавали результаты огневого поражения на командный пункт артиллерии.

После проведения боевой стрельбы расчеты «Ураганов» совершили смену огневых позиций на запасные, для исключения нанесения ответного огня со стороны противника.

В ходе выполнения боевых задач артиллеристами применяются осколочно-фугасные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным укреплениям и бронетехники противника.

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