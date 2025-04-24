24.04.2025 (21:30)

Около 13 тыс. человек приняли участие в акции «Единство в памяти. Сила в правде!» в Пензе



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Около 13 тыс. человек приняли участие в акции «Единство в памяти. Сила в правде!» в Пензе

Около 13 тыс. человек приняли участие во Всероссийской патриотической акции «Единство в памяти. Сила в правде!» в Пензе. Агитационный поезд Министерства обороны Российской Федерации прибыл на железнодорожный вокзал Пензы. Регион стал первым в Центральном военном округе (ЦВО),

в который прибыл уникальный эшелон.

В торжественном митинге приняли участие представители Минобороны РФ и органов власти, общественные деятели, военнослужащие, в том числе участники специальной военной операции, участники юнармейского движения и военно-патриотических клубов, студенты высших и средне-специальных учебных заведений Пензенской области, курсанты Пензенского артиллерийского инженерного института — филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва, а также жители и гости региона.

В ходе мероприятия общественные деятели, оказывающие помощь и поддержку военнослужащим, участвующим в выполнении задач СВО, были награждены ведомственными медалями «За помощь и милосердие».

Около 20 школьников в торжественной обстановке произнесли слова юнармейской клятвы, пополнив ряды одного из самых масштабных патриотических движений России. Детям были вручены значок и книжка юнармейца.

В рамках церемонии состоялся телемост с военнослужащими, которые сейчас находятся на спецоперации. Также для участников и почётных гостей мероприятия был организован концерт с участием творческих коллективов Пензы.

Поезд представляет собой уникальный передвижной музей. ООн состоит из восьми тематических вагонов с экспозициями, где представлены не только экспонаты времён Великой Отечественной войны, но и современное вооружение. Среди экспонатов – рассекреченные архивные документы времён ВОВ, из которых местные жители смогли больше узнать о своих героических предках. В составе четыре железнодорожные платформы, на которых размещены образцы трофейной техники, захваченной российскими войсками в ходе проведения СВО. В их числе американские бронетранспортеры M113 и MaxxPro International, бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, Roshel Senator производства Канады и Cougar производства США.

Помимо музейных экспозиций горожане смогли ознакомиться с особенностями поступления в высшие военные учебные заведения, узнать о порядке заключения контракта с Министерством обороны Российской Федерации, льготах и социальных гарантиях, которое предоставляет ведомство военнослужащим и членам их семей.

Особое внимание было уделено молодёжи. Для них были организованы дискуссионные площадки «Разговоры о самом важном» на патриотические темы: «Почему я защищаю и буду защищать Отечество» и «Есть такая профессия Родину защищать».

Кроме того, каждый желающий смог нарисовать рисунок или написать письмо со словами поддержки и благодарности в адрес военнослужащих – участников СВО. Традиционно была развёрнута полевая кухня. Горожане, после осмотра экспозиций и посещения агитплощадок, смогли подкрепиться горячей гречневой кашей с тушёнкой, чаем и ароматной выпечкой.

Агитационная акция «Единство в памяти. Сила в правде!» стартовала 19 апреля и продлится до 3 июля. Планируется, что за 75 дней железнодорожный состав преодолеет более 33 тысяч километров по территории всех военных округов, посетит 75 городов и населённых пунктов в 61 субъекте Российской Федерации. В ЦВО эшелон сделает остановку в 22-х населённых пунктах.

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