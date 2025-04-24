24.04.2025 (23:00)

На Балтийском флоте проведены тренировки по антитеррору

Во всех гарнизонах Балтийского флота прошли тренировки с подразделениями противодействия терроризму по отражению нападения условных террористов на объекты воинской части.

При получении сигнала о нападении на объект воинской части, под руководством командиров соединений и воинских частей, военнослужащие отработали практические действия подразделений по отражению нападения незаконных вооруженных формирований и угрозе совершения ими террористических актов на территории воинской части.

Всего в тренировках было задействовано более 10 подразделений антитеррора и свыше 500 человек личного состава, а также несколько десятков единиц военной и специальной техники.

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