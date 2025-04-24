24.04.2025 (22:00)

В Тверском СВУ состоялась профориентационная встреча с офицерами военно-транспортной авиации

В Тверском суворовском военном ордена Почета училище проведено профориентационное мероприятие для кадетов с участием военнослужащих военно-транспортной авиации (ВТА). Целью данного мероприятия являлось ознакомление воспитанников училища с особенностями и перспективами военной службы в ВТА, а также оказание содействия в профессиональном самоопределении.

В ходе встречи офицеры ВТА представили подробную информацию о задачах, выполняемых военно-транспортной авиацией в системе обеспечения обороноспособности страны. Особое внимание было уделено демонстрации возможностей различных типов воздушных судов, стоящих на вооружении ВТА, и специфике деятельности летного и инженерно-технического состава.

Представители ВТА осветили вопросы, касающиеся порядка поступления в военные высшие учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации, осуществляющие подготовку специалистов для военно-транспортной авиации. Были даны разъяснения относительно требований, предъявляемых к кандидатам, и перспектив дальнейшего служебного роста.

В завершение мероприятия представители ВТА ответили на вопросы кадетов, касающиеся различных аспектов военной службы. Проведение подобных профориентационных мероприятий способствует формированию у воспитанников Тверского СВУ осознанного выбора будущей профессии и повышению престижа военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.

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