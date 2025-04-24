24.04.2025 (00:00)

Минобороны России опубликовало архивные документы на Героев Великой Отечественной войны, чьи имена были увековечены в памятниках и мемориалах

В год 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне Минобороны России запустило мультимедийный проект «Увековеченные в граните имена» с рассекреченными документами из фондов Центрального архива военного ведомства на Героев Советского Союза из разных республик СССР, которым были установлены памятники за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

Великая Отечественная война стала временем всеобщего единства и героизма. Временем, когда граждане всего многонационального народа Советского Союза плечом к плечу встали на защиту Родины. Их подвиги не канули в лету: они сохранены в бронзе монументов, высечены в граните обелисков и мемориальных плит. Эти памятники – не просто камни и металл, а безмолвные свидетели мужества, которые сегодня стоят в парках, на площадях, у сельских школ – везде, где когда-то звучали голоса Героев.

Сегодня, глядя на эти монументы, мы видим не безликие изваяния, а живые лица поколения, подарившего мир. Их взгляды, отлитые в бронзе, напоминают о цене Победы. А рассекреченные документы, как мост между прошлым и настоящим, учат новое поколение беречь память – ведь за каждым памятником стоит человек, чье мужество навсегда вписано в историю.

Среди рассекреченных документов, опубликованных в новом историко-познавательном разделе на сайте Минобороны России, представлены материалы о Героях Советского Союза из РСФСР, Белорусской, Азербайджанской, Армянской, Казахской, Киргизской, Молдавской, Таджикской, Узбекской и Эстонской советских республик. Их мужество проявлялось как на полях сражений, так и в партизанской борьбе, разведывательной деятельности и организации сопротивления оккупантам.

В новом мультимедийном разделе на сайте военного ведомства опубликованы личные дела, учетно-послужные карточки, наградные документы, фотографии Героев Советского Союза и другие документы, которые ранее не были представлены широкой общественности.

Памятники и мемориалы Героям, победившим нацизм 80 лет назад, напоминают нам о цене свободы. Они учат беречь мир, вдохновляясь примерами тех, кто отстоял его в самой страшной и кровопролитной войне в истории человечества.

Публикация рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России направлена на защиту исторической правды, противодействие фальсификации истории, прославление героического подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны.



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