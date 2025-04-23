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23.04.2025 (19:00)

Морпехи 40-й отдельной гвардейской бригады Тихоокеанского флота громят формирования ВСУ в курском приграничье

Воины-гвардейцы 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в составе группировки войск «Север», освобождая оккупированные территории Курской области, громят формирования ВСУ.

В ходе боевой работы подразделения группировки наносят поражение огневым позициям, бронетехнике и живой силе противника в районе населенного пункта Горналь Суджанского района, а также пунктам управления и вскрытым в ходе воздушной разведки скоплениям украинских боевиков в курском приграничье.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Тихоокеанский флот , Морская пехота , Специальная военная операция
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