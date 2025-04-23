23.04.2025 (23:15)

Военнослужащие военной комендатуры Уфы и юнармейцы поздравили ветерана с наступающим Днём Победы

Военнослужащие военной комендатуры города Уфа совместно с участниками юнармейского движения поздравили ветерана Владимира Филипповича Коннова с наступающим Днём Победы.

Военные полицейские поздравили Владимира Филипповича с наступающим Днём Победы вручили поздравительный адрес и памятный подарок. Ветеран поблагодарил гостей за внимание и поздравления, а после рассказал о своей юности, о том, как страна сначала перестраивалась на военные рельсы, а после Победы возвращалась к мирной жизни.

«Родился я в 1933 году в Белебеевском совхозе Башкирии. Когда началась война мне не было и десяти лет, но вместе с другими ребятами я начал работать и помогать фронту. Мы тогда взрослели рано, не смотря на возраст. После Победы поступил на службу в МВД, где проработал не одно десятилетие и завершил службу в звании «подполковника». Затем 14 лет проработал в одном из образовательных учреждений региона. Сколько себя помню всегда трудился, всегда хотел принести пользу обществу», - отметил Владимир Филиппович.

Не смотря на преклонный возраст, Владимир Коннов обладает хорошей памятью, не теряет боевого духа. В ходе беседы с военнослужащими и юнармейцами он также поинтересовался чем они занимаются, выразил напутствие быть верными своему Отечеству.

Основная цель мероприятия – патриотическое воспитание молодёжи, преемственность поколений бывших, действующих и будущих защитников Родины. Подобные проходят во всех 29 субъектах, входящих в состав Центрального военного округа (ЦВО).

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