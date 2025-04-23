23.04.2025 (23:30)

Российские танкисты уничтожили опорный пункт и бронетехнику условного противника в горах Таджикистана

Экипажи танков Т-72Б3М 201-й военной базы уничтожили объекты бронетехники, живую силу и опорный пункт условного противника на горном полигоне Ляур в Таджикистане.

Согласно замыслу тренировки, операторы беспилотных летательных аппаратов выявили местонахождение условного противника, его опорный пункт и скопление бронетехники. Экипажи танков Т-72Б3М, выйдя из танковых засад, перешли к наступательным действиям.

Во встречном бою, с помощью цифровых баллистических вычислителей и панорамных прицелов «Сосна-У», танкисты в движении уничтожили из 125-мм пушки 2А46 технику условного противника и элементы опорного пункта на дальностях до 1,5 тыс. метров.

Цели, имитирующие бронетехнику и живую силу условного противника, наводчики-операторы поражали из крупнокалиберных пулеметов «Корд». Кроме того, военнослужащие отработали элементы экстремального вождения по горной местности, совершение маневров во фланг и тыл противника, а также ведение рейдовых действий.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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